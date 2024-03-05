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В Барнауле пассажир избил таксиста

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В Барнауле пассажир избил таксиста

Барнаульский таксист завершил свой рабочий день, доехав до больницы, но уже в качестве пациента.

Инцидент произошел 4 марта в 23:15. По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, на номер «112» поступило сообщение от очевидца о том, что на водителя такси напал неизвестный мужчина на улице Антона Петрова.

Через некоторое время в полицию обратился и сам потерпевший – мужчина 1996 года рождения, заявив о причинении ему телесных повреждений пассажиром.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Им удалось задержать мужчину 1975 года рождения по подозрению в избиении таксиста.

В настоящее время проводится разбирательство. Водитель госпитализирован.

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Взято отсюда.

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