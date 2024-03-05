В Барнауле пассажир вновь напал на водителя такси с ножом

Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК
Не прошло недели с момента убийства таксиста, как в краевой столице произошло аналогичное нападение, но в этот раз мужчина остался жив
Очевидец рассказал о новом нападении с ножом на таксиста в Барнауле, пишет ” Инцидент Барнаул ” во “Вконтакте”.
Конфликт произошел на пересечении улиц Антона Петрова и Телефонной. По сведениям паблика, таксист вез пассажира в Гоньбинскую сауну и по пути развязалась ссора, в ходе которой мужчина с ножом накинулся на водителя.
В полиции это подтвердили. 4 марта около 23.15 на “112” позвонил очевидец, а потом поступило сообщение от самого 28-летнего водителя.
“На место происшествия направился наряд патрульно-постовой службы полиции и задержал подозреваемого 1975 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится разбирательство“, – сообщили в УМВД России по Барнаулу.
Напомним, вечером 1 марта в Барнауле зверски убили водителя такси . Подозревается в этом 34-летний мужчина.
Взято отсюда.
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