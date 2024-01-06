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В Барнауле пенсионерка набрала кредитов на 500 тысяч рублей по указке аферистов

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В Барнауле пенсионерка набрала кредитов на 500 тысяч рублей по указке аферистов

Фото: pixabay.com

Мошенники заявили женщине, что против нее возбудили уголовное дело и стали принуждать ее оформлять кредиты на крупные суммы

В Барнауле 64-летняя горожанка перечислила полмиллиона рублей телефонным аферистам, сообщает пресс-служба алтайского МВД.

По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный и рассказал, что против нее возбудили уголовное дело по факту оформления кредитов на чужое имя на сумму в 500 тысяч рублей. Позже к разговору присоединился другой “сотрудник”, который посоветовал женщине выполнять все инструкции.

Мошенники убедили пенсионерку в том, что ей нужно взять кредит на 250 тысяч рублей и перевести на продиктованный счет. Горожанка поехала в банк и выполнила все указания. Однако неизвестные на этом не остановились. Они стали уговаривать жительницу Барнаула оформить второй кредит на такую же сумму, что та и сделала под давлением звонивших.

Только после этого пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее стало известно, что мошенники похитили 12 млн рублей у матери погибшего на СВО бойца.

Взято отсюда.

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