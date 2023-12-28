Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле перекроют проезд на Промышленной и Гоголя — там строят новую теплосеть

Подписывайся на ГОРНЯК22!

С ноября по февраль будут перекрыты разные участки дороги

В Барнауле перекроют проезд на Промышленной и Гоголя — там строят новую теплосеть

С 28 ноября на улице Гоголя и Промышленной будут по очереди перекрывать разные участки дорог. Всё из-за строительства новой теплосети до строящейся многоэтажки поблизости. График перекрытия опубликовала пресс-служба мэрии Барнаула:

  • с 28 ноября по 15 декабря по улице Промышленной в районе пересечения с улицей Гоголя;
  • с 28 ноября по 15 декабря по улице Гоголя (от улицы Промышленной до здания № 5);
  • с 16 декабря по 6 января по улице Гоголя (от здания № 5 до здания № 15);
  • с 7 января по 28 января по улице Гоголя (от здания № 15 до здания № 25А);
  • с 29 января по 28 февраля по улице Гоголя (от здания № 25А до проспекта Комсомольского).

В мэрии всех участников дорожного движения попросили отнестись с пониманием и быть внимательными на дорогах.

Взято Источник
28.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix