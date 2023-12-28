С ноября по февраль будут перекрыты разные участки дороги

С 28 ноября на улице Гоголя и Промышленной будут по очереди перекрывать разные участки дорог. Всё из-за строительства новой теплосети до строящейся многоэтажки поблизости. График перекрытия опубликовала пресс-служба мэрии Барнаула:

с 28 ноября по 15 декабря по улице Промышленной в районе пересечения с улицей Гоголя;

с 28 ноября по 15 декабря по улице Гоголя (от улицы Промышленной до здания № 5);

с 16 декабря по 6 января по улице Гоголя (от здания № 5 до здания № 15);

с 7 января по 28 января по улице Гоголя (от здания № 15 до здания № 25А);

с 29 января по 28 февраля по улице Гоголя (от здания № 25А до проспекта Комсомольского).

В мэрии всех участников дорожного движения попросили отнестись с пониманием и быть внимательными на дорогах.

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28.12.2023