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В Барнауле пьяный пассажир нанес смертельные удары ножом таксисту

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В Барнауле пьяный пассажир нанес смертельные удары ножом таксисту

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который убил таксиста.

Поздно вечером 1 марта в Барнауле нетрезвый мужчина вызвал такси, чтобы поехать к своему знакомому. Товарища не оказалось дома, поэтому он попросил водителя отвезти его на другой адрес. Приехав на место, он попросил таксиста подождать его, однако получил отказ.

Пассажир устроил скандал, а после нанес водителю порядка 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

После злоумышленник сел в автомобиль и скрылся. Однако далеко уехать не успел: он не справился с управлением и врезался в дорожный знак. После этого он был задержан сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сообщили в СК по Алтайскому краю.

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Взято отсюда.

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