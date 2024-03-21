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В Барнауле по адресу проспект Строителей, 4 ввели режим повышенной готовности

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В Барнауле по адресу проспект Строителей, 4 ввели режим повышенной готовности

Ситуация с обрушающимся домом на проспекте Строителей находится на контроле мэрии Барнаула. Было принято решение ввести режим повышенной готовности.

21 марта в администрации Железнодорожного района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

На место происшествия выехали представители подрядной организации, осуществляющей мониторинг технического состояния домов. В настоящий момент ограничено движение по тротуару вдоль дома №4. Место проведения работ огорожено, сформирован коридор для движения пешеходов.

Вверх по проспекту Строителей на 50 метров перенесена остановка «Аптека», ведется работа по переносу остановочного павильона, для обеспечения безопасности движения дежурит экипаж ГИБДД. Вход в Детскую стоматологическую поликлинику №1 организован со стороны двора.

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Взято отсюда.

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