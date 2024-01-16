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В Барнауле под угрозой обрушения оказался дом на улице Партизанской

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В Барнауле под угрозой обрушения оказался дом на улице Партизанской

Накануне сигнал об опасных повреждениях поступил в диспетчерскую службу Центрального района.

Сейчас двухэтажку обследуют эксперты. На фасаде дома по адресу Партизанская, 70б видимых больших повреждений при поверхностном осмотре нет. Хотя, конечно, эстетический облик двухэтажки соответствует её возрасту – дом 1957 года постройки. Но, как нам удалось выяснить на месте, опасные трещины, находятся внутри. К квартире №3 на первом этаже произошли отслоение стены и просадка пола. Подобные дефекты обнаружены и этажом выше. То есть, конструкция попросту расползается и в любую минуту может произойти обрушение. В доме 12 квартир, все они приватизированы, здесь нет муниципальной недвижимости. Мэрия попросила жильцов экстренно покинуть строение, на базе школы №1 развёрнут пункт временного размещения, но он пуст, люди разъехались по родственникам. Была информация, что в доме ещё могут находиться собственники, которых приходится буквально уговаривать съехать. Власти и экстренные службы затруднились дать точный ответ, есть ли там кто-то или нет. Входить внутрь посторонним запрещено. За тем, чтобы никто не проник, следит наряд полиции. Важная деталь: дом не был официально признан аварийным и не стоял в очереди на расселение, хотя жильцы давно били тревогу по поводу его надёжности. Резкое ухудшение конструктивного состояния связывали с массированной точечной застройкой поблизости. Сегодня утром инцидент разбирали в мэрии на комиссии по ЧС. Власти приняли решение провести дальнейшее обследование несущих конструкций, после которого станет ясно: есть ли смысл ремонтировать двухэтажку, или она уже подлежит сносу. На это уже сейчас указывают представители экспертной организации – есть необходимость укрепления земельного участка, поскольку в опасной близости от дома находится котлован. Сейчас дом от сползания в него защищают морозы. При потеплении не исключён риск того, что случится непоправимое.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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