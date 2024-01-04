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В Барнауле появилась еще одна лыжная трасса с бесплатным чаем

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В Барнауле появилась еще одна лыжная трасса. Ее оборудовала сеть магазинов “Пульс”. Новая трасса доступна для всех желающих.

В Барнауле появилась еще одна лыжная трасса с бесплатным чаем

Зимние лыжи

Трасса подготовлена под коньковый и классический ход. Лыжная трасса Pulse находится прямо за спортивным магазином по адресу Солнечная поляна, 22.

Здесь имеется сервис для обслуживания лыжного инвентаря, раздевалка, где можно оставить вещи, а также место, где можно посидеть и спокойно перевести дух после тренировки.

На трассе угощают бесплатным горячим чаем.

“Грядут новогодние каникулы, можно провести их отлеживаясь на диване, а можно весело и активно, например, отправиться кататься на лыжную трассу Pulse”, – говорится в сообщении сети магазинов в соцсетях.

Отметим, что на Трассе здоровья тоже начался лыжный сезон. Здесь все выходные можно кататься на лыжах и гулять. “Мария Ра” традиционно организует здесь угощения.

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Взято отсюда
04.01.2024

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