В Барнауле пожарные справились с огнем в частном жилом доме

Причины случившегося устанавливаются.

Источник фото: телеграм-канал «Про пожарных и спасателей»

Пожар случился на улице Спортивная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В борьбе с огнём были задействованы 39 человек личного состава. Площадь пожара составила 89 квадратных метров.

В результате слаженных действий пожарных распространения огня на соседние строения удалось избежать. Пострадавших в результате инцидента — нет.

Взято отсюда.

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