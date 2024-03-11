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В Барнауле полицейские задержали женщину-наркокурьера

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В Барнауле полицейские задержали женщину-наркокурьера

По имеющимся данным, крупную партию «синтетики» в Алтайский край уроженка Хакасии доставила из Тульской области.

Сотрудники отдела по противодействию этнической наркопреступности и контрабанде наркотиков управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали 45-летнюю уроженку Хакасии, подозреваемую в сбыте «синтетики».

В ходе личного досмотра женщины обнаружено и изъято почти 68 граммов метилэфедрона, что согласно заключению эксперта является крупным размером. Эту партию она планировала сбыть на территории краевой столицы путем организации тайников-закладок.

В квартире, которую злоумышленница арендовала в Барнауле, проведён обыск, в ходе которого полицейские изъяли банковские карты, весы, упаковочные материалы.

По имеющейся информации, распространением наркотических средств подозреваемая занималась в основном по регионам Сибири.

К тому же, этот визит в Алтайский край оказался для нее не первым. Осенью прошлого года уроженка Хакасии уже приезжала в Барнаул, также с целью организации тайников-закладок с наркотическими средствами.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию наркопритона, и распространение наркотиков.

Следственным подразделением отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по г. Барнаулу возбуждено и расследуется три уголовных дела: по пункту «б» части «3» статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности фигурантки, а также лиц, причастных к её организации, продолжается.

Взято отсюда.

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