реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле полицейские задержали карманника

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле полицейские задержали карманника

Житель Барнаула обокрал своего знакомого с целью подзаработать.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в отдел полиции по Ленинскому району обратил 49-летний мужчина, работающий на местном предприятии. Он заявил, что неизвестные украли у него портмоне с денежными средствами и золотое обручальное кольцо. Материальный ущерб составил 40 тысяч рулей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался коллега потерпевшего. Свою вину парень 2003 года рождения отрицать не стал. Кольцо нашли во врем обыска по месту жительства, но деньги задержанный потратить успел.

Выяснилось, что воришка проник в раздевалку, которая не закрывалась на ключ и вынес оттуда желанные «трофеи».

По факту совершенного преступления завели уголовное дело.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости алтая и алтайского края сегодня ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Автопробег «Русская весна» прошел в Барнауле

Автомобили, украшенные российским триколором, флагами Крыма и Севастополя, проследовали по…

В Барнауле прошла антинаркотическая акция по раздаче листовок и…

Специалисты комитета общественных связей и безопасности администрации города Барнаула совместно…

Путин сделал несколько важных заявлений после выборов президента

Путин сделал несколько важных заявлений после выборов президента

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Путин прокомментировал вероятность полномасштабного…

Было жутко: жителей Горно-Алтайска напугали звуки сирены

Было жутко: жителей Горно-Алтайска напугали звуки сирены

Сирены, тревога Фото: unsplash.com Судя по комментариям в соцсетях, сирену…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp