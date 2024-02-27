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В Барнауле полицейские задержали закладчика наркотиков

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В Барнауле полицейские задержали закладчика наркотиков

38-летний барнаулец с поличным попался на сбыте запрещенных веществ.

Как уточнили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчину задержали во время очередной попытки сделать наркотическую закладку в месте, координаты которого задержанный должен был отправить покупателю.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у мужчины еще десять свёртков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана массой около 20 граммов.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю Позже выяснилось, что крупные партии наркотиков растительного происхождения барнаулец получал из нелегального интернет-магазина, их он забирал в условном месте, фасовал дома и впоследствии распространял. Чаще всего это была территория лесной зоны в пригороде краевой столицы.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого также было обнаружено около 50 граммов наркотических средств, весы, различный упаковочный материал. Все было изъято и направлено на экспертизу.

По факту совершенных преступлений завели два уголовных дела.

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Взято отсюда.

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