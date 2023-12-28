«Центральный» закрыли на реконструкцию в мае этого года

Сегодня, 16 декабря, в Барнауле открыли обновленный парк «Центральный». Его ремонтировали с мая этого года. Всё это время он был закрыт. Подрядчиком выбрали компанию «Русстрой». Она специализируется в том числе на благоустройстве парков, говорится на сайте фирмы. В планы подрядчика, как писал «Толк», входило заменить асфальт, выровнять площадку, установить уличные фонари и видеокамеры. И это еще не всё. На благоустройство парка власти города выделили 120 миллионов рублей. Каким получился «Центральный», увидела корреспондент «НГС.Барнаул».

С внуками и без

Днем в субботу барнаульцы от семей с детьми до пенсионеров по скользким дорогам шли в парк «Центральный». На входе гостей встречала огромная зайчиха в голубом платье и бантах. Увидев меня, она помахала лапой размером с мою голову и предложила: «Обнимемся?» Как тут отказать. Я обхватила ее руками и уперлась головой в мохнатое туловище. Мягко.

— Вам не холодно? — спрашиваю.

— Да как-то греюсь, — ответила она, переминаясь с лапы на лапу.

Сегодня в Барнауле -20 градусов, поэтому всем посетителям предлагает чай Маша — она еще школьница, но в следующем году поступает в университет, а в парке волонтерит с одноклассниками. К чаю скоморохи раздают пряники, не пить же пустым. Тут к столу с самоваром подходят две пожилые женщины и, смеясь, спрашивают: «Девочки, только чай наливаете?» Потом уточняют, что имели в виду только кофе.

Это подруги Валентина и Раиса. Они только пришли в парк, но уже говорят, что будут часто гулять здесь. Обе живут в Центральном районе, так что добираться удобно, отметили женщины.

— Так здорово! С внуками придем. Для детей раздолье: и карусели, и пешеходный фонтан, а нам посидеть на лавочке или в кафе, — сказали горожанки.

Только я отошла от объятий зайчихи, как ко мне подошел полярный медведь. Тоже помахал лапой, а потом прижал к себе и погладил. Сказал, ему тоже не холодно. Понятно, с такой-то работой легко согреться.

На лавочке неподалеку от «чайной зоны» расположились молодые родители с сыном лет двух. Малыш с аппетитом дегустировал пряник. Барнаульцы Анастасия и Вячеслав приходили в «Центральный» и раньше, до реконструкции. Пока осматриваются, но уже хвалят новые тротуары. До каруселей, говорят они, сыну Володе еще расти и расти, а вот прогуляться в коляске — в самый раз.

На коньках за драконом

Дальше — сцена, на которой уже выступают местные певцы и танцоры. Слышны народные музыкальные мотивы, а ведущий громко призывает всех вставать в хоровод — так и теплее, и веселее. Грелись горожане по-разному: кто чаем, кто танцами. Был и другой вариант: коньки. Сегодня в парке открылся каток. Кстати, теперь он больше прежнего. Вот девочка лет десяти в ярких штанах пытается проскользить ровно по дорожке, но пока не получается, и она падает.

Сегодня «Центральный» разделили на зоны с разными играми и развлечениями. Даже рыбалка есть — для самых маленьких, с карпами на магнитах, которых нужно перекладывать из одной картонной коробки в другую.

— Ты настоящий рыбак, — хвалит волонтер малыша лет пяти.

Было много конкурсов с призами. Их раздавали Дед Мороз и Снегурочка. Пока одни барнаульцы водили хороводы за конфеты, другие участвовали в краеведческой викторине. Или фотографировались с хаски в санях на фоне елок.

Еще в парке раскинулись торговые ряды. Местные рукодельницы не упустили возможности представить свои творения на празднике. Продавали украшения и посуду ручной работы, плюшевых зверей (в первую очередь, конечно, драконов) и варежки.

Драконов как раз шьет Алена. Она укуталась в плед и разложила на столике своих плюшевых «сыночков». Маленькие символы Нового года стоили в пределах 800 рублей, большие — до 1,5 тысячи рублей. Алена рассказывает, что раньше шила платья, а потом они ей надоели, и теперь она шьет игрушки. Помимо драконов, есть мишки, зайчики и другие милые зверюшки.

Рядом с Аленой торгует Ирина. Тоже игрушками, но елочными. Кого у нее только нет — от главных новогодних героев до Гарри Поттера. Украшения Ирина делает из бумаги и клея. Стоимость каждой разнится в зависимости от сложности игрушки.

— Например, вот этот мальчик стоит 500 рублей, а вот этот дракончик — 200 рублей, — говорит Ирина.

Мальчик, кстати, очень похож на Гарри Поттера. Наверное, поэтому он и дороже остальных. Я не удержалась и купила у Ирины снеговика в красной шляпе в белый горох и таких же варежках. Мастерица продала мне его за 350 рублей.

Покатаются все

Несколько человек, гуляющих между торговых рядов, упали на одном и том же месте. В Барнауле который день не идет снег, так что по дорогам вполне можно катиться, а не идти. В итоге меня настигла та же участь, что и других гостей парка. Я упала прямо возле столика с керамическими кружками. Пока мне помогали встать рукодельницы, я рассмотрела под снегом и льдом разноцветную плитку. Обкатали новенькую.

Еще из новенького в «Центральном» — разные качели и карусели. Пока вторые «заснули» под снегом до весны, на первые охотно лезут и дети, и взрослые. Есть и большие качели в виде колец. На них могут зависнуть много людей одновременно — места хватит на всех. Другая фишка парка — пешеходный фонтан с подсветкой. По нему то и дело бегали маленькие барнаульцы, пока их родители спешили сделать селфи в фотозонах. Кроме того, появились крепкие лестницы на входах и даже пандус (правда, только с одной стороны).

Открытие парка совместили с фестивалем «Алтайская зимовка». Им ежегодно открывают зимний туристический сезон. Команда фестиваля продумала для горожан игры и конкурсы. Главный из них — «Мисс Алтайская зимовка». В этом году призом стало путешествие по региону. Чтобы его получить, барнаульские красавицы дважды проходили по парку, будто по подиуму: в спортивных нарядах и шубах.

Вот как раз идет дама в шубе. Не дефилирует, но не заметить ее сложно — так она улыбается.

— Я только пришла, но впечатления уже хорошие. На входе меня встретил зайчик. А клоун, или как они там называются, угостил пряником. Очень душевно всё. Интересно посмотреть, как сделали парк. Может, будем семьей приезжать сюда.

Праздник завершился разноцветными хлопушками, танцами (они не прекращались из-за холода) и очередным конкурсом: «Кто крепче обнимет». Победителя так и не выбрали.

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28.12.2023