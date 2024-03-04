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В Барнауле поздравили выдающихся женщин края в преддверии Международного женского дня

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В Барнауле поздравили выдающихся женщин края в преддверии Международного женского дня

Торжественное мероприятие прошло в концертном зале «Сибирь».

Источник фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с жительницами разных городов и районов региона, внесших большой вклад в развитие края, заслуженными педагогами-наставниками, лучшими медицинскими и социальными работникими, успешными женщинами-предпринимателями, передовыми промышленниками и выдающимися работниками культуры.

На торжественной встрече также присутствовали матери, жены, дочери военнослужащих — участников специальной военной операции. Глава региона отметил, что поддержка семей бойцов СВО стала государственной политикой, а также прочно вошла в жизнь общества.

Активным участницам общественной и политической жизни края Виктор Томенко вручил медали и почётные грамоты.

Взято отсюда.

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