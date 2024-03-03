В Барнауле при пожаре в жилом доме спасли двоих детей

Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажного дома.
Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На Южном Власихинском проезде в Барнауле загорелся 10-этажный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
На месте происшествия работали 26 человек личного состава, 3 автоцистерны и автолестница, 40 жильцов дома эвакуировались самостоятельно, двое взрослых и двое детей были спасены пожарными.
Пострадавших и погибших — нет, причины случившегося устанавливаются.
Взято отсюда.
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