В Барнауле при пожаре в жилом доме спасли двоих детей

Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажного дома.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На Южном Власихинском проезде в Барнауле загорелся 10-этажный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

На месте происшествия работали 26 человек личного состава, 3 автоцистерны и автолестница, 40 жильцов дома эвакуировались самостоятельно, двое взрослых и двое детей были спасены пожарными.

Пострадавших и погибших — нет, причины случившегося устанавливаются.

Взято отсюда.

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