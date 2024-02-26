В Барнауле проходит пятый этап акции «Безопасный лед»

С 26 февраля по 3 марта в Барнауле проходит 5 этап межведомственной акции «Безопасный лед». Участие принимают специалисты в области безопасности на водных объектах, представители администраций районов и общественности.

Основной целью акции является недопущение происшествий на водных объектах, выявление нарушений и проведение профилактических мероприятий в данном направлении.

Каждый день осуществляются патрулирования и мониторинг водных объектов, в ходе которых проводятся разъяснительные беседы с населением по мерам безопасного поведения на льду.

В школах запланированы занятия, на которых учащимся объясняют, как выглядит прочный лед, как безопасно по нему передвигаться, показывают, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если сам угодил в воду.

Так, 26 февраля специалисты городского управления ГОЧС провели профилактический рейд в Ленинском районе: на водоеме СНТ «Озерное», реке Ляпиха, в поселках Научный Городок, Казенная Заимка и в селе Гоньба. С рыбаками и жителями проведено 10 бесед, вручено 23 памятки о правилах безопасности на зимних водоемах.

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