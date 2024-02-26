В Барнауле пройдут антитеррористические учения

В г. Барнауле Алтайского края с 27 по 28 февраля 2024 года состоятся командно-штабные учения регионального оперативного штаба «Технология-2024».

В режиме реального времени комплекс действий по пресечению условной террористической угрозы будут отрабатывать силы и средства УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, Управления Росгвардии по Алтайскому краю, АЛУ МВД России, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае и Правительства Алтайского края.

27 февраля с 09:00 возможно временное ограничение движения в п. Лесной.

Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к необходимости отработки взаимодействия силового блока и органов власти, направленного на обеспечение безопасности.

Взято отсюда.

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