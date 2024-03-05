В Барнауле произошел крупный пожар на проспекте Энергетиков

Фото: кадр видео "В курсе 22"

Пожарно-спасательные подразделения Барнаула ликвидируют возгорание в здании по проспекту Энергетиков. Пожар уже локализовали

Днем 5 марта в Барнауле загорелось здание на проспекте Энергетиков, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огнь охватил площадь 360 кв. м. На месте работали 25 человек от МЧС и семь автоцистерн. Люди из горящего здания вышли.

Причина ЧП еще устанавливается.

Ранее в Барнауле случился пожар на улице Хлебозаводской, 26 . В результате инцидента никто не пострадал.

Взято отсюда.

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