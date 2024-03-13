В Барнауле произошел пожар на первом этаже автовокзала

Фото: кадр видео управления на транспорте МВД России по СФО
Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. С огнем справились до приезда пожарной охраны
В Барнауле произошел пожар в здании автовокзала. С возгоранием справились сотрудники транспортной полиции, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Очаг возгорания находится в кафе на первом этаже. Огонь охватил потолок, а дым начал распространяться по помещениям.
Это заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции Алтайского ЛУ МВД России старший сержант полиции Михаил Устевицкий и старший сержант полиции Алексей Чегаев. Полицейские незамедлительно отодвинули жалюзи, закрывавшие вход в помещение, и огнетушителями потушили пламя до приезда пожарных.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки.
Происшествие не повлияло на работу автовокзала.
А 2 марта в селе Сростки Бийского района полицейские помогли сотрудникам МЧС при пожаре. Экипаж ДПС заметил возгорание в жилом доме во время патрулирования.
Взято отсюда.
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