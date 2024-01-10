В Барнауле произошел пожар в цехе шинного комбината

Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

На место были направлены значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, но с огнем на предприятии справились самостоятельно

10 января в Барнауле произошел пожар на территории шинного комбината, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ЧП произошло днем. В одном из цехов замкнул электродвигатель. На место выдвинулись пожарные, но работники потушили все до их приезда с помощью огнетушителей.

Происшествие обошлось без пострадавших.

9 декабря 2022 года в цеху шинного комбината произошел крупный пожар . Тогда огонь охватил тысячу “квадратов”.

Взято отсюда.

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