В Барнауле пропал без вести 13-летний школьник в черно-белой куртке

Фото: "Лиза Алерт"

Школьник пропал без вести в конце прошлой недели. Где он находится сейчас, неизвестно. В настоящее время его разыскивают волонтеры и полиция

В Барнауле разыскивают 13-летнего Александра Горохова. Об этом сообщил поисковый отряд “ЛизаАлерт” во “ВКонтакте” .

Известно, что подросток пропал 10 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 177 см, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

Одежда: черно-белая куртка, черные штаны, белые кроссовки и черная шапка.

Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 8 800 700 54 52.

Напомним, что ранее в Змеиногорске пропал 16-летний подросток. Его поиски продолжаются по сей день.

Взято отсюда.

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