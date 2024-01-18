В Барнауле прорвало водопровод на Потоке и окраине города

Фото: t.me/barnaul_org

Подвоз воды работники горводоканала осуществляют по заявкам жителей. Для этого нужно обратиться в справочную службу предприятия по телефону 500-101

18 января в Барнауле произошли повреждения на водопроводной сети в разных частях города. “Росводоканал Барнаул” работает на местах аварий, сообщили в организации.

Одно из повреждений возникло по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 82б. Временно воду отключили в следующих домах: Эмилии Алексеевой, 76, 82а, 83, 84, 84а, 84г, 86, 88, 90, 94, 94г, 96, 13-ая Западная, 1-10, 14-ая Западная, 1-10, Панкратова, 2-65а и Совхозная, 5-21.

Другое произошло в проезде Южный, 37а. Там воду отключили по проезду Южному, 10/1, 10/2, 10а, 10б, 12, 12/2, 12а/1, 12б, 12в, 14б, 14/2, 27, 29, 29а, 31б, 31е, 31ж, 31м/1, 37, 37/1, 37/2, 37а, 37д, 39, 41 и 51а.

Ориентировочное время устранения повреждений в обоих случаях – 20.00.

Ранее в Новосибирске 13 человек получили ожоги из-за прорыва трубы — из земли били фонтаны кипятка.

Взято отсюда.

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