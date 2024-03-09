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В Барнауле прошли рейды по пожарной безопасности

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В Барнауле прошли рейды по пожарной безопасности

8 марта в Железнодорожном районе Барнаула специалисты ГОЧС провели очередной рейд по пожарной безопасности.

Напомним, целью подобных мероприятий является сокращение количества пожаров в жилых домах, а также предотвращение гибели и травматизма людей.

В Международный женский день участники рейда разъяснили, как правильно эксплуатировать электрическое и газовое оборудование, как избежать перегрузки электросети и короткого замыкания, вручили и оставили в почтовых ящиках информационные памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.

Мероприятия прошли по следующим адресам:

  • 80-й Гвардейской дивизии;
  • Главная;
  • -Станционная;
  • Полярная;
  • 1-й Полярный проезд.

    • В ходе рейдов гражданам были разъяснены меры по соблюдению правил пожарной безопасности в период отопительного сезона.

    Всего было проведено 47 профилактических бесед, вручено 72 памятки о мерах пожарной безопасности с контактными данными экстренных служб.

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