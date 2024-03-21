В Барнауле проведут прокурорскую проверку в связи с гибелью двух человек в результате ДТП

Оно произошло накануне вечером на шоссе Ленточный бор.

Водитель автомобиля Nissan Almera, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу движения и влетел в иномарку JAC. После лобового столкновения машины превратились в груду металла. Мужчина 1978 года рождения, находившийся за рулём Nissan Almera, погиб на месте. Пассажирке, которая была в этом авто, потребовалась госпитализация. Водителю и двум женщинам, которые ехали в другой иномарке, также была необходима срочная медпомощь. По дороге в больницу одна из них, 29-летняя девушка, скончалась. Обстоятельства ДТП ещё выясняются.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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