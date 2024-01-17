В Барнауле проверят, мог ли дом на Партизанской треснуть из-за стройки рядом

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Следователи проверят, могла ли соседняя стройка стать причиной появления трещин в конструкциях дома. Назначены все необходимые экспертизы

Следователи начали проверку по сообщению о возможной причине появления трещин в доме на улице Партизанской, 70б, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В ведомстве обратили внимание на сообщения местных жителей, которые рассказали о начавшейся неподалеку стройке административного здания. Это, по их мнению, и стало причиной трещин в конструкциях дома 1957 года постройки.

“В социальных сетях размещено сообщение о том, что вблизи двухэтажного жилого дома по улице Партизанской в городе Барнауле был вырыт котлован и начато строительство административного здания. В результате строительных работ в жилом доме пошли трещины“, – отметили в СКР.

16 января, 11:27 В мэрии Барнаула объяснили, что будет с опасным домом на улице Партизанской

Всего в доме расположено 12 квартир, в которых зарегистрирован 21 человек. Все квартиры находятся в частной собственности. При этом аварийным и подлежащим сносу дом не признан

Следственный отдел Центрального района начал процессуальную проверку. В частности, проверяются действия руководства стройфирмы на наличие нарушений правил безопасности при ведении строительных работ.

Кроме того, проводится осмотр жилого дома и строящегося объекта, запрошена необходимая документация по состоянию дома для судебных экспертиз, опрашиваются должностные лица и жильцы.

Напомним, 15 января жильцы дома заявили об образовании трещин в строительных конструкциях двухэтажки. После экспертной оценки стало ясно, что пребывание в здании опасно для жизни. Всего в доме 12 квартир, в которых зарегистрирован 21 человек. Жильцы выехали, а дом взяли под охрану .

Взято отсюда.

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