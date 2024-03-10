В Барнауле работники магазина задержали решительного вора-кофемана

Фото: pixabay.com

Молодой человек попытался вырваться, но уйти с «добычей» работники магазина ему не позволил: вернули товар, а его сдали полиции

Житель Барнаула решил украсть из магазина кофе, но попался и не смог сбежать, хотя и пытался. Подробности “Толку” сообщили в прокуратуре Железнодорожного района.

Мужчина пришел в магазин “Ярче”, выждал момент, когда на него никто не смотрел, и засунул в карманы верхней одежды четыре банки кофе общей стоимостью 909 рублей. Как ни в чем не бывало он направился на выход, но администратор его заметил и потребовал рассчитаться за товар.

Барнаулец проигнорировал требование и попытался скрыться, однако на помощь подоспела управляющая магазином. Она схватила молодого человека за куртку и потребовала расплатиться. Мужчина стоял на своем и не реагировал, постепенно выбрасывая по одной банке из карманов. Он попытался вырваться и убежать, но работники торговой точки были настроены серьезно. Имущество им удалось вернуть в полном объеме.

Горожанина признали виновным в покушении на грабеж.

“В судебном заседании похититель согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью. Судом мужчина был признан виновным и ему назначено наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ наказание определено условно, с испытательным сроком один год“, – уточнил помощник прокурора района Олег Глушков.

Ранее в Барнауле раскрыли кражу денег в фитнес-центре .

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , горно алтайск свежие новости республики алтай ,