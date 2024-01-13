В Барнауле разбили новый трамвай до выхода на линию

Новые белорусские трамваи еще не успели выйти на барнаульские маршруты, как один из них сломался.
В Горэлектротрансе пояснили, что 12 января при выполнении маневровочных работ, буксируемым вагоном незначительно был поврежден вагон белорусского трамвая.
В настоящее время он передан специалистам предприятия для проведения ремонтных работ. Отмечается, что для ремонта в наличии есть все необходимые детали. После восстановления трамвай будет выпущен на линию для перевозки пассажиров.
На следующей неделе запланирован технический осмотр новых подвижных единиц, страхование, обкатка вагонов и стажировка водителей. После проведения данных процедур белорусские трамваи будут готовы к выходу для работы на городских маршрутах.
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