В Барнауле разыскивают пропавшего под Новый год молодого мужчину

Фото: phonoteka.org
О местонахождении мужчины ничего неизвестно еще с 28 декабря. Жителей края просят обратить внимание не ориентировку по поиску
В Барнауле бесследно исчез 35-летний Андрей Кокорин. Помощи в поисках просят волонтеры краевого отряда ” ЛизаАлерт “.
Мужчина пропал еще 28 декабря 2023 года.
Пропавший Андрей Кокорин Фото: vk.com/la_altay
В 2023 году поисковики получили 573 заявки на поиск людей в Алтайском крае. Большинство нашли живыми.
Взято отсюда.
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