В Барнауле сотрудники ДПС пресекли противоправную деятельность новосибирских «трафаретчиков»

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники полиции пристальное внимание обращают на подозрительных лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств.

Так, 18 марта в ночное время в ходе несения службы в Ленинском районе краевой столицы сотрудники Госавтоинспекции пресекли противоправную деятельность двоих жителей Новосибирска, наносивших на стены жилых домов надписи, рекламирующие нелегальные интернет-ресурсы по продаже запрещенных веществ. Правонарушители были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Установлено, что молодые люди, 2002 и 1991 годов рождения, через один из мессенджеров нашли объявление о подработке. Списались с автором сообщения, который пояснил, в чём будет заключаться работа: требовалось наносить надписи пронаркотического содержания на фасады зданий с целью привлечения «клиентов» в нелегальные интернет-магазины. Прибыв в Барнаул из Новосибирска около часа ночи, молодые люди направились по указанным адресам. Однако завершить свою миссию не смогли, так как прямо за «работой» с трафаретами и баллончиками краски в руках были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают иные возможные факты противоправной деятельности граждан. На основании полученных результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напоминаем, что с 18 марта в крае, как и по всей стране, стартовал первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Ее цель – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Так, жители краевой столицы могут сообщить имеющуюся информацию о незаконном обороте наркотиков по телефону дежурной части УМВД России по городу Барнаулу 8 (3852) 391-645 либо по телефону 02. Телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю – 8 (3852) 63-03-15.

Отметим, что сотрудники полиции совместно с активистами из числа студенческой молодежи, а также волонтерами регулярно проводят акции «Пойдем, закрасим!» Одна из последних, в которой принимали участие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю, специалисты комитета по делам молодежи администрации г. Барнаулу и учащиеся Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий, прошла 11 марта. Общими усилиями было ликвидировано более 50 надписей.

Взято отсюда.

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