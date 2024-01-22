В Барнауле сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который пытался совершить теракт

Мужчина, 1979 года рождения, в ноябре прошлого года по личной инициативе наладил через Интернет связь с террористической военизированной организацией, запрещенной на территории России.

Ее представителям он сообщил, что готов совершить теракты на административных объектах Барнаула, а также в отношении первых лиц региона. По заданию куратора группировки он изготовил арсенал зажигательной смеси – «коктейли Молотова», и планировал поджечь объект Министерства обороны, один из военкоматов Барнаула. За этот поступок ему обещали внушительную денежную сумму. При попытке совершения теракта мужчина и был задержан.

Взято отсюда.

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