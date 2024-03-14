В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции пресекли деятельность трех сбытчиков героина и метадона

Накануне ночью на проспекте Калинина краевой столицы экипаж отдельного батальона дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Барнаулу, остановил автомобиль «Киа Рио», под управлением водителя 1996 года рождения. В машине также находились двое пассажиров. В ходе проверки документов и досмотра салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли несколько упаковочных пакетов с неизвестным веществом, а часть свертков с неизвестным содержимым была спрятана в пустых сигаретных пачках.

Как показало проведенное в дальнейшем исследование, в свертках находилось наркотическое вещество метадон, общий вес которого составил 21 грамм, а также 35 граммов героина.

Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе разбирательства было установлено, что трое задержанных – молодые люди 22, 28 и 30 лет – проживают в Новосибирске, в краевую столицу они прибыли для сбыта наркотических средств путем формирования так называемых тайников-закладок. Забрав партию запрещенного вещества в другом городе, группа злоумышленников на автомобиле направилась в Барнаул, однако до конца реализовать свой умысел не успела. Благодаря грамотной и профессиональной работе сотрудников дорожно-патрульной службы противоправная деятельность была пресечена.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

По ходатайству следователя судом всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Взято отсюда.

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