В Барнауле сотрудники МЧС провели интерактивный квест для школьников

Участники квеста получили соответствующие сертификаты.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнаульском учебном центре ФПС прошёл обучающий квест для детей по основам пожарной безопасности, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Дети примерили экипировку огнеборца, смогли прокатиться на пожарном автомобиле, ознакомившись с особенностями работы спецтехники.

Также ребята поучаствовали в инициируемом поиске пострадавших при ЧС в условиях плохой видимости.

«…Наши испытания не выдуманные, а взяты из реальной работы борцов со стихией. Необычная игра позволяет научиться принимать решения, действовать в команде. Благодаря ей лучше запоминаются правила безопасности» — рассказала заместитель начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Елена Тиньгаева.

Взято отсюда.

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