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В Барнауле сотрудники МЧС спасли 14 человек из горящего дома

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В Барнауле сотрудники МЧС спасли 14 человек из горящего дома

Происшествие случилось накануне ночью.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На улице 2-я Строительная в Барнауле загорелся 2-этажный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в тушении пожара участвовало более 30 человек личного состава.

В результате слаженной работы спасателей, из горящего дома было успешно эвакуировано 14 человек.

От попадания дыма в лёгкие пострадал мужчина, его госпитализировали в одну из городских больниц.

Причины случившегося устанавливаются.

Взято отсюда.

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