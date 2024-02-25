В Барнауле сотрудники МЧС спасли 14 человек из горящего дома

Происшествие случилось накануне ночью.
Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На улице 2-я Строительная в Барнауле загорелся 2-этажный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в тушении пожара участвовало более 30 человек личного состава.
В результате слаженной работы спасателей, из горящего дома было успешно эвакуировано 14 человек.
От попадания дыма в лёгкие пострадал мужчина, его госпитализировали в одну из городских больниц.
Причины случившегося устанавливаются.
Взято отсюда.
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