В Барнауле спасли человека при пожаре в трехэтажке во Власихе

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Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание. Звенья газодымозащитной службы спасли одного человека из горящей квартиры

Ночью 4 марта в Барнауле произошел пожар в поселке Власиха на улице Строительной, 31, сообщили “Толку” в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание возникло на балконе второго этажа трехэтажного жилого дома. На площади пять “квадратов” горели личные вещи.

Огнеборцы спасли одного человека, еще 19 эвакуировались самостоятельно, детей среди них нет. В результате случившегося никто не пострадал.

На месте работали четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Алтайском районе на территории ОЭЗ “Бирюзовая Катунь” 2 марта произошел мощный пожар : сгорел spa-центр на территории премиального отеля Grand Chalet Altay. Площадь пожара составила 1200 “квадратов”.

Взято отсюда.

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