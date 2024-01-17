В Барнауле сразу 5 автомобилей попали в ДТП на Павловском тракте

Утром 17 января в Барнауле произошло массовое ДТП на Павловском тракте. В результате столкновения 5 автомобилей пострадали 3 человека.
Как сообщает городская Госавтоинспекция, 60-летний мужчина выезжал со двора дома № 74 на «Ладе Гранте» и не уступил проезд машинам на главной дороге. Сперва под раздачу попал «Опель Астра», после чего виновника выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одной «Грантой», а также «Приорой» и «Тойотой Функарго».
Медпомощь понадобилась двум пассажирам: 58-летнему мужчине во второй «Гранте» и 55-летней женщине из первой «Гранты», а также 61-летнему водителю второй «Гранты». Пострадавшим оказана медпомощь.
По факту ДТП полицейские запустили проверку.
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