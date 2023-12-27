В Барнауле ссора незнакомцев у подъезда закончилась химическим ожогом глаз

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Перцовым баллончиком барнаульцу сожгло роговицу обоих глаз. Виновника приговорили к обязательным работам на благо города

В Барнауле двое незнакомцев повздорили возле подъезда, в результате чего одному из них потребовалась медицинская помощь. Подробности “Толку” рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

Конфликт произошел внезапно у дома на улице Северо-Западной. Сначала барнаульцы ругались на словах, а потом один из мужчин достал перцовый баллончик и дважды распылил в лицо оппоненту.

Пострадавший получил химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка обоих глаз. Это оценивается как легкий вред здоровью.

Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд приговорил его к 120 часам обязательных работ, уточнила заместитель прокурора района Наталья Волкова.

Ранее в Барнауле женщине в лицо распылили перцовый баллончик . В чем была суть конфликта – осталось неизвестным, но на место приезжал наряд полиции.

Взято отсюда.

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