В Барнауле студенты–медики проходят переподготовку в службе скорой помощи

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У будущих медработников на подстанции есть наставники: опытные коллеги поддерживают подопечных и отвечают на все их вопросы

В Барнауле студенты базового медицинского колледжа в рамках проекта “Без права на ошибку” проходят профессиональную переподготовку по специальности “скорая и неотложная помощь”, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект действует с октября 2023 года. Переподготовку проходит 27 студентов третьего курса отделения “лечебное дело”. Ребята помогают на вызовах фельдшерам и врачам станции скорой медпомощи в составе выездных бригад.

Так, в симуляционном кабинете станции скорой помощи студенты научились проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию, коникотомию и другие манипуляции. В отделе снабжения они помогали наполнять укладки и готовить их к выдаче на линию. Ребята закрепили правила записи и интерпретации результатов электрокардиографии и познакомились с особенностями работы единой диспетчерской службы скорой помощи.

В минздраве Алтайского края отмечают, что проект “Без права на ошибку” поможет учащимся познакомиться с этой непростой, но важной работой, а в будущем будет способствовать притоку новых квалифицированных кадров в систему здравоохранения региона.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае продолжает увеличиваться отток среднего медперсонала.

Взято отсюда.

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