В Барнауле трамвай с пассажирами не смог заехать в гору

Фото: кадр видео "В курсе 22"

Людей попросили покинуть салон, так как дальше трамвай ехать не смог. Пассажиры оказались посреди проезжей части и двинулись на ближайшую остановку

В Барнауле трамвай №7 не смог заехать в гору и высадил пассажиров посреди проезжей части, сообщили в Telegram-канале ” В курсе 22 “.

Инцидент произошел на улице Аванесова. По словам пассажиров, вагон не преодолел подъем и начал откатываться назад. Экипаж попросил людей выйти. Им пришлось переходить дорогу в непредназначенном месте, некоторые пошли до остановки по путям.

Почему обычный маршрут для трамвая вдруг оказался непреодолимым – неизвестно.

Ранее в Бийске в трамвае во время движения оторвало водительскую дверь .

Взято отсюда.

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