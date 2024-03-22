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В Барнауле в частном доме произошел пожар

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В Барнауле в частном доме произошел пожар

Вечером 21 марта жители Барнаула услышали громкий взрыв, после которого пошел черный дым и произошло возгорание в частном доме.

Инцидент случился на улице Главной. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 80 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Звеном газодымозащитной службы спасена пожилая женщина. В тушении было задействовано 20 человек личного состава, 6 единиц техники.

Судя по видеозаписям очевидцев, пламя было очень мощное.

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Взято отсюда.

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