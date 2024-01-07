Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле вечером загорелся гараж на улице Анатолия

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле вечером загорелся гараж на улице Анатолия

Фото: Telegram-канал "В КУРСЕ 22"

Огонь разгорелся в постройке около дома и распространился по всему гаражу. Обстоятельства возгорания с настоящее время неизвестны

Вечером 6 января в Барнауле начался пожар в гараже на улице Анатолия, сообщает Telegram -канал “В КУРСЕ 22”.

Возгорание случилось в постройке около жилого дома в частном секторе. На фото, которое опубликовали очевидцы, гараж горит открытым пламенем, освещая участок улицы. От огня в небо поднимается столб темного дыма.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Барнауле потушили пожар в частном доме на улице Спортивной.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости эл алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Алтайском крае в новогодние выходные выросло число ожогов у детей

07.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле вечером загорелся гараж на улице Анатолия

07.01.2024

 Новости Алтай

Жители Барнаула стали чаще замечать белок

07.01.2024

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 6 января 2024 года

07.01.2024

 Новости Алтай

На портале «Госуслуги» появится сервис для бывших осужденных

07.01.2024

 Новости Алтай

Алтайский полк будет носить звание «гвардейский»

07.01.2024

 Новости Алтай

Пять медалей привезли с чемпионата России алтайские кикбоксёры

07.01.2024

 Новости Алтай

Бийский музей истории Алтайской духовной миссии рассказал о тайнах ёлочных игрушек

07.01.2024

 Новости Алтай

Больше 50 000 ипотечных сделок заключили в Алтайском крае в минувшем году

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix