В Барнауле вернут в прежний режим светофор на пересечении Попова-Балтийская

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После недели работы светофора в измененном режиме стало ясно, что лучше вернуть как было. С 11 марта будет вновь действующая секция “направо”

11 марта в Барнауле восстановят прежний режим работы светофора на пересечении улиц Попова и Балтийской, сообщили в администрации города.

В течение недели велся мониторинг эффективности изменения в работе светофора. В ходе обследования специалисты оценили транспортные потоки, условия движения и задержки транспорта на указанном участке и пришли к выводу, что нужно вернуть прежний режим.

“Таким образом на светофорном объекте будет вновь действующая секция “направо”. С учетом возобновления этой опции направление движения по полосам будет организовано следующим образом: правая – направо, левая – прямо и налево. Остальные направления без изменений”, – объяснили в мэрии.

Напомним, ранее дорожное движение на перекрестке улиц Попова и Балтийская было изменено на основе обращений горожан.

Взято отсюда.

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