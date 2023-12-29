В Барнауле водитель автобуса сбил девушку

Утром 29 декабря в Барнауле произошло ДТП с участием городского автобуса.

По информации Госавтоинспекции Барнаула, инцидент случился на улице Солнечная Поляна в районе дома № 94. Известно, что мужчина 1959 год рождения, будучи за рулем городского автобуса №1 марки «ПАЗ 3204-32» сбил девушку 2005 года.

Потерпевшая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП ей была оказана медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай , горно алтайск свежие новости республики алтай ,