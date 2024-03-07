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В Барнауле водитель сбил ребенка, дал коробку конфет и уехал

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В Барнауле водитель сбил ребенка, дал коробку конфет и уехал

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль сбил мальчика на проезжей части и скрылся с места ДТП. В каком состоянии в настоящее время находится ребенок, неизвестно

Днем 6 марта в Барнауле водитель автомобиля наехал на ребенка, сообщает “Инцидент Барнаул” в Telegram -канале.

ДТП произошло на улице Кутузова. Машина сбила мальчика, когда он переходил проезжую часть.

После этого водитель затормозил, вышел из автомобиля, дал ребенку коробку конфет и уехал с места происшествия.

UPD. В настоящее время личность водителя установлена.

Ранее стало известно, что на алтайской трассе легковушка насмерть сбила пешехода. Трагедия случилась на дороге К-20 “Поспелиха – Новичиха – Волчиха”.

Взято отсюда.

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