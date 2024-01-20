В Барнауле возле бизнес-центра на Взлетной сгорел автомобиль

Фото: Инцидент Барнаул

Автомобиль вспыхнул на парковке бизнес-центра. Рядом при этом стояли другие транспортные средства – они не пострадали

Вечером 19 января в Барнауле возле бизнес-центра Grand горел автомобиль, сообщает “Инцидент Барнаул” .

На кадрах видно, как транспортное средство полыхает открытым огнем.

О пострадавших и причинах происшествия ничего не сообщается.

Ранее сообщалось , что в Барнауле загорелся автомобиль у трамвайных путей на Северо-Западной.

Взято отсюда.

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