В Барнауле возле бизнес-центра на Взлетной сгорел автомобиль

Фото: Инцидент Барнаул
Автомобиль вспыхнул на парковке бизнес-центра. Рядом при этом стояли другие транспортные средства – они не пострадали
Вечером 19 января в Барнауле возле бизнес-центра Grand горел автомобиль, сообщает “Инцидент Барнаул” .
На кадрах видно, как транспортное средство полыхает открытым огнем.
О пострадавших и причинах происшествия ничего не сообщается.
Ранее сообщалось , что в Барнауле загорелся автомобиль у трамвайных путей на Северо-Западной.
Взято отсюда.
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