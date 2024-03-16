В Барнауле временно отключили холодную воду. Адреса

Росводоканал Барнаул устраняет повреждение по адресу 2-я Строительная, 23, а также на ул. Парковой, 21а.
Душ, горячая вода.
Холодной воды нет по следующим адресам:
- пр-зд Железнодорожный, 2-56;
- ул. Путейская, 158-202;
- ул. Советской Армии, 3-37;
- ул. 2-я Строительная, 23, 25, 27, 25б, 31.
Подвод воды осуществляется по заявка.
Также холодной воды нет по данным адресам:
ул. Парковая, 47, 49а, 11-75а.
Для жителей организован подвоз воды.
Примерное время устранения неполадок — 21:00.
Ранее сообщалось, что коммунальная авария произошла в центре Барнаула.
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Взято отсюда
16.03.2024