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В Барнауле временно отключили холодную воду. Адреса

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Росводоканал Барнаул устраняет повреждение по адресу 2-я Строительная, 23, а также на ул. Парковой, 21а.

В Барнауле временно отключили холодную воду. Адреса

Душ, горячая вода.

Холодной воды нет по следующим адресам:

  • пр-зд Железнодорожный, 2-56;
  • ул. Путейская, 158-202;
  • ул. Советской Армии, 3-37;
  • ул. 2-я Строительная, 23, 25, 27, 25б, 31.

Подвод воды осуществляется по заявка.

Также холодной воды нет по данным адресам:

ул. Парковая, 47, 49а, 11-75а.

Для жителей организован подвоз воды.

Примерное время устранения неполадок — 21:00.

Ранее сообщалось, что коммунальная авария произошла в центре Барнаула.

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Взято отсюда
16.03.2024

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