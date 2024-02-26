В Барнауле вынесли приговор «душителю жены»

26 февраля в Ленинском районном суде Барнаула вынесли приговор в отношении жителя краевой столицы, убившего супругу.

Напомним, резонансный инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января 2023 года. Между женщиной и ее бывшим мужем произошел конфликт из-за того, что мужчина не хотел выселяться из квартиры. В результате во время ссоры обвиняемый задушил женщину, отнес тело на крышу дома и присыпал снегом. Утром, чтобы отвести от себя подозрение, мужчина ответил с телефона бывшей супруги на сообщение ее коллеги, что задерживается и будет позже на работе. А далее он избавился от ее вещей и телефона, чтобы замаскировать преступление под безвестное исчезновение и подал заявление в полицию, уточнили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Через некоторое время правоохранители выяснили, что женщина из дома не выходила, а в дальнейшем обнаружили ее тело. Лишь под тяжестью собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств, бывший супруг потерпевшей признался в совершении преступления и указал на место, где спрятал тело женщины.

По информации прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Юлии Богдановой, суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Взято отсюда.

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