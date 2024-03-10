В Барнауле удалось остановить поток воды на проспекте Красноармейском

Фото: "Инцидент Барнаул"

Прорыв удалось локализовать, а благодаря закольцовке подать воду потребителям. Трубу задели строители при проведении земляных работ

Прорыв трубы на проспекте Красноармейский, 61 удалось локализовать, сообщили в ” Росводоканал Барнаул “.

ЧП произошло при проведении земляных работ. Строители повредили водопровод.

“Сейчас утечка локализована, благодаря закольцовке население с водой. Работы по устранению повреждения ведут подрядчики“, – уточнили в водоканале.

Ранее горожане рассказывали, что сначала воду отключили , но быстро вернули.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости алтай лента новостей ,