В Барнауле устраняют повреждение водопровода на улице Аванесова

Барнаульский водоканал устраняет повреждение на водопроводной сети диаметром 160 мм, которое произошло по ул. Аванесова, 60.

Дорожники уже убрали вышедшую на поверхность воду и устранили наледь на проезжей части, отмечает пресс-служба городской мэрии.

В связи с проведением работ холодное водоснабжение ограничено на ряде домов по ул. Аванесова, пер. Присягина, ул. Денисова, ул. Веховского, пер. Конева и других.

Подвоз воды организован по адресу ул. Аванесова, 46.

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