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В Барнауле утром на улице Взлетной сбили человека

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В Барнауле утром на улице Взлетной сбили человека

Фото: Инцидент Барнаул

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Информация о состоянии пострадавшего и обстоятельствах происшествия сейчас уточняется

Утром 28 февраля в Барнауле на улице Взлетной в районе пересечения с улицей Попова сбили человека, сообщает “Инцидент Барнаул” .

Судя по кадрам, все произошло на пешеходном переходе на улице Взлетной.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

UPD. По данным городской Госавтоинспекции, автомобиль “ВАЗ 2110” сбил 55-летнего мужчину в районе дома на улице Взлетной, 51. Предварительно, пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате случившегося мужчина получил травмы. Его доставили в горбольницу №1 для оказания медицинской помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее в Бийске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе . Она получила травмы различной степени тяжести.

Взято отсюда.

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