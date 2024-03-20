В Барнауле задержали известного бизнесмена Евгения Клейнатовского

Его фирма ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» возводила в Барнауле многоквартирный дом на ул. Партизанской, 76.

Сдать дом в эксплуатацию должны были в 2017 году, сроки неоднократно переносились. Проверка краевой прокуратуры показала: по договорам долевого участия застройщик привлёк от граждан 780 млн рублей, из которых на строительство было потрачено только 557 млн. Остальные, как сообщает ведомство, были похищены. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Взято отсюда.

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